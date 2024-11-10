Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский аэропорт сказал, что 10 ноября рейсы в Москву не задерживают

Национальный аэропорт «Минск» сказал о выполнении расписания 10 ноября несмотря на ограничения в московских аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

Минский аэропорт отметил, что рейсы из Минска в Москву утром 10 ноября выполняются по расписанию.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов из московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» утром 10 ноября не привели к отмене и задержке вылетов из Минска, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Национальный аэропорт «Минск».

«Все рейсы выполняются по расписанию. Изменений на данный момент нет», — таков был комментарий сотрудников аэропорта, где уточнили, что в аэропорт «Домодедово» из Минска самолеты летают регулярно, а вот в «Жуковский» полетов нет.

Мы писали, что железная дорога изменит расписание поездов из Гомеля и Могилева 13 и 14 ноября (здесь подробнее).