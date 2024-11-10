Минский аэропорт сказал, что 10 ноября рейсы в Москву не задерживают

«Все рейсы выполняются по расписанию. Изменений на данный момент нет», — таков был комментарий сотрудников аэропорта, где уточнили, что в аэропорт «Домодедово» из Минска самолеты летают регулярно, а вот в «Жуковский» полетов нет.