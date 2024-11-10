Минский аэропорт сказал, что 10 ноября рейсы в Москву не задерживают

Минский аэропорт отметил, что рейсы из Минска в Москву утром 10 ноября выполняются по расписанию.
Временные ограничения на прием и отправку самолетов из московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» утром 10 ноября не привели к отмене и задержке вылетов из Минска, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Национальный аэропорт «Минск».
«Все рейсы выполняются по расписанию. Изменений на данный момент нет», — таков был комментарий сотрудников аэропорта, где уточнили, что в аэропорт «Домодедово» из Минска самолеты летают регулярно, а вот в «Жуковский» полетов нет.
Мы писали, что железная дорога изменит расписание поездов из Гомеля и Могилева 13 и 14 ноября (здесь подробнее).