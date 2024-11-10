Феерия двух миров: топ K-pop-фитов с западными артистами

Участник TXT Чхве Субин сказал, что этот трек лучше всего слушать летом и с помощью композиции можно побороть жару. Сомнительный совет, так как этот фанк-поп буквально состоит из цепких для уха моментов, из-за которых пускаешься в пляс. Получается, в коллабе столкнулись два поколения бойз-бэндов. Одна группа стала звездами еще в нулевых, а теперь это взрослые дядьки с другими проблемами. А TXT только-только наслаждаются успехом и бороздят по миру. Интересно, с кем они запишутся через десять лет?