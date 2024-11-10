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Феерия двух миров: топ K-pop-фитов с западными артистами

K-pop — это восторг, любовь и радость. Особенно круто, когда западные и восточные артисты собираются вместе, чтобы все это веселье приумножить. В материале расскажем о наших любимых коллабах айдолов и звездных музыкантов. Но это далеко не весь список. Кликайте на видео ниже, чтобы картинка была максимально полной.

Источник: Звук

K-pop — это восторг, любовь и радость. Особенно круто, когда западные и восточные артисты собираются вместе, чтобы все это веселье приумножить. В материале расскажем о наших любимых коллабах айдолов и звездных музыкантов. Но это далеко не весь список. Кликайте на видео ниже, чтобы картинка была максимально полной.

BTS feat. Halsey — Boy With Luv.

Возможно, самая успешная коллаборация такого формата. Почти два миллиарда просмотров клипа врать не могут. Один из главных хитов бойз-бэнда, который познакомил с их творчеством западную аудиторию. Холзи, веселящаяся с ребятами в цветастом клипе, также этому способствовала. В тот момент звезда была как раз на гребне успеха. Как результат — второй самый просматриваемый клип в истории мальчиковых групп. Угадайте, кому принадлежит первое место? Верно, тем же BTS, но уже за песню Dynamite.

Lady Gaga feat. BLACKPINK — Sour Candy.

В 2020 году Леди Гага вдоволь наигралась с кантри-попом, поэтому вернулась в родную стезю — танцевальные веселушки. За успех шестого альбома Chromatica можно сказать спасибо в том числе и BLACKPINK за фит Sour Candy. Ретро-хаус-поп хорошо вписался как в дискографию Гаги, так и в творчество герлз-бэнда.

Канал LOLOGRINCH на YouTube TXT feat. Jonas Brothers — Do It Like That.

Участник TXT Чхве Субин сказал, что этот трек лучше всего слушать летом и с помощью композиции можно побороть жару. Сомнительный совет, так как этот фанк-поп буквально состоит из цепких для уха моментов, из-за которых пускаешься в пляс. Получается, в коллабе столкнулись два поколения бойз-бэндов. Одна группа стала звездами еще в нулевых, а теперь это взрослые дядьки с другими проблемами. А TXT только-только наслаждаются успехом и бороздят по миру. Интересно, с кем они запишутся через десять лет?

Jason Derulo, LAY, NCT 127 — Let’s Shut Up & Dance.

Американец Джейсон Деруло, китаец LAY, южнокорейская группа NCT 127 и танцоры из разных стран на фоне. Это все клип Let’s Shut Up & Dance, работающий как телепорт по разным странам и культурам за один миг. Пример видео, которое сначала смотришь, а потом снова ставишь на повтор, чтобы разглядеть детали.

salem ilese feat. TOMORROW X TOGETHER and Alan Walker — PS5.

Песня о любви и видеоиграх, которые могут ей помешать, от певицы Салем Илезе, бойз-бэнда TOMORROW X TOGETHER и звезды электроники Алана Волкера. Сама композиция не то чтобы прям «вау», но клип получился милым. В нем воссоздается эстетика старых японских RPG и классических ритм-игр. В конце главная героиня косплеит «Олдбоя» (2003), но следует неожиданный поворот.

Monsta X feat. French Montana — WHO DO U LOVE?

R&B-плакалка из-за завядшей любви. Но драйвовая и сладкоголосая, как умеют только Monsta X. Впрочем, хип-хоп-исполнитель Френч Монтана тут тоже не просто так, поэтому в определенный момент он врывается в трек и наваливает рэпчины. Становится уже не так грустно, а очень даже разудало.

Becky G с группой BTS (Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin, J-Hope) на American Music Awards, 21 ноября 2021 года.

Matt Winkelmeyer/Getty Images j hope (from BTS) feat. Becky G — Chicken Noodle Soup.

Хип-хоп-признание в обожании куриному супу от участника BTS Джей-Хоупа и Бекки Джи. Делайте все что угодно, но припев «ЧИКЕН НУДЛ СУП» будет невозможно выкинуть из головы после прослушивания. Да и надо ли? В клипе артисты явно восхищаются эстетикой американских пригородов, тусуя всем народом с монстр-траками на фоне.

Послушать любимую музыку, будь то корейскую или отечественную, можно в HiFi-стриминге Звук. Для этого понадобится подписка «СберПрайм», которую вы легко оформите по специальному предложению, нажав на кнопку ниже. Также вам откроется доступ к другим сервисам.