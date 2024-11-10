Хип-хоп-музыкант Дрейк раскрыл имя своего «любимого певца»

Рэпер сделал это заявление в подписи к видео, которое он выложил в своих соцсетях. На нем можно увидеть отца и сына во время их выступления на сцене.
Дрейк и Дэннис Грэм исполнили вместе две композиции: Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad) (1947) Ти-Боуна Уокера и Double Trouble (1995) Бобби Блэнда, пишет Complex.
Мой отец думает, что я не слушаю его песни, которые он поет уже 30 лет подряд, но он мой любимый певец всех времен, так что я знаю все слова.
Дрейк.
рэпер.
Деннис Грэм также ответил на признание сына в комментариях к посту: «Я тоже люблю тебя, детка, эти люди не знают, откуда ты пришел и куда идешь, детка, так что просто продолжай в том же духе, продолжай идти, не оглядываясь назад».
Напоминаем, что отец Дрейка — барабанщик, который когда-то играл с Джерри Ли Льюисом, одним из основоположников рок-н-ролла.
Ранее тур Дрейка It’s All A Blur был признан самым кассовым хип-хоп-туром всех времен.