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Хип-хоп-музыкант Дрейк раскрыл имя своего «любимого певца»

Рэпер сделал это заявление в подписи к видео, которое он выложил в своих соцсетях. На нем можно увидеть отца и сына во время их выступления на сцене.

Источник: Звук

Рэпер сделал это заявление в подписи к видео, которое он выложил в своих соцсетях. На нем можно увидеть отца и сына во время их выступления на сцене.

Дрейк и Дэннис Грэм исполнили вместе две композиции: Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad) (1947) Ти-Боуна Уокера и Double Trouble (1995) Бобби Блэнда, пишет Complex.

Мой отец думает, что я не слушаю его песни, которые он поет уже 30 лет подряд, но он мой любимый певец всех времен, так что я знаю все слова.

Дрейк.

рэпер.

Деннис Грэм также ответил на признание сына в комментариях к посту: «Я тоже люблю тебя, детка, эти люди не знают, откуда ты пришел и куда идешь, детка, так что просто продолжай в том же духе, продолжай идти, не оглядываясь назад».

Напоминаем, что отец Дрейка — барабанщик, который когда-то играл с Джерри Ли Льюисом, одним из основоположников рок-н-ролла.

Ранее тур Дрейка It’s All A Blur был признан самым кассовым хип-хоп-туром всех времен.