В Омской области наградили мальчика, который вывел старушку из огня

10-летнего Влада Шешикова наградили за мужество. Награду вручал начальник Нововаршавского отдела полиции Александр Грибанов. Мальчик помог предотвратить гибель людей на пожаре. «Настоящий мужской поступок! Спасибо, Владислав!», — отметили в ведомстве. В конце октября в родном селе Славянке загорелся мусор у дома пожилой женщины. Мальчик не растерялся и стал самостоятельно тушить пламя и будить взрослых. Влад стал случать в окна и разбудил женщину, которая была дома одна. Так удалось предотвратить трагедию. Пока пожарные ехали, ребенок помогал тушить огонь.