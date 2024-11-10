Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области наградили мальчика, который вывел старушку из огня

10-летний Владислав Шешиков разбудил соседку и вызвал пожарных.

Источник: Комсомольская правда

10-летнего Влада Шешикова наградили за мужество. Награду вручал начальник Нововаршавского отдела полиции Александр Грибанов. Мальчик помог предотвратить гибель людей на пожаре. «Настоящий мужской поступок! Спасибо, Владислав!», — отметили в ведомстве. В конце октября в родном селе Славянке загорелся мусор у дома пожилой женщины. Мальчик не растерялся и стал самостоятельно тушить пламя и будить взрослых. Влад стал случать в окна и разбудил женщину, которая была дома одна. Так удалось предотвратить трагедию. Пока пожарные ехали, ребенок помогал тушить огонь.

Фото: МЧС России по Омской области.

Напомним, накануне омские пожарные тушили пожар, виновником которого стал 6-летний мальчик. Он нашел в доме спички и начал бросать их в шкаф. Отец успел вывести семью на улицу, однако, дом сгорел. Как рассказали в МЧС в семье был установлен пожарный извещатель. Но на момент возгорания прибор был без батарейки — ее вытащили жильцы.