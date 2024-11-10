В Уфе в больнице после пожара скончался мужчина

В Уфе сегодня, 10 ноября, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Левитана.
В ведомстве сообщили, что на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома загорелась мебель. Прибывшие спасатели эвакуировали 55-летнего мужчину, которого экстренно доставили в больницу. Впоследствии он скончался.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Для тушения привлекли девять специалистов и две единицы техники.
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