Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в больнице после пожара скончался мужчина

В МЧС Башкирии сообщили подробности смертельного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня, 10 ноября, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Левитана.

В ведомстве сообщили, что на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома загорелась мебель. Прибывшие спасатели эвакуировали 55-летнего мужчину, которого экстренно доставили в больницу. Впоследствии он скончался.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Для тушения привлекли девять специалистов и две единицы техники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.