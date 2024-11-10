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Выдающиеся омские спортсмены попали в энциклопедию

В Омске презентовали специальное издание, которое рассказывает о лучших спортсменах Омской области.
Источник: Комсомольская правда

Энциклопедия «Омск. Звезды спорта» — уникальное издание для потомков и омичей, которые гордятся своей малой Родиной. Здесь собраны биографии 186 выдающихся спортсменов, которые прославили Омскую область далеко за ее пределами.

Книгу-энциклопедию презентовали сегодня в областной библиотеке имени пушкина. В издание вошли истории атлетов, начиная с дореволюционной эпохи и до наших дней. Всего описано 186 биографий.

Фото: Администрация Омска.

В издании опубликованы малоизвестные факты и редкие фотографии известных омских спортсменов. Каждая история покорения спортивных вершин — иллюстрация сила и духа омичей, которые отдают себя спорту и спортивным достижениям во благо своего края.

Фото: Администрация Омска.

В создании книги принимали активное участие и меценаты: Сергей Павлович Козубенко и Виктор Филиппович Шрейдер, которые сделали всё возможное, чтобы издание увидело свет. Авторский коллектив возглавил журналист Анатолий Петров.