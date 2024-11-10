Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе

«В последние годы лис всё чаще можно увидеть на территории столицы. Они встречаются не только на лесных участках, но и во дворах, а также на окраинах жилых районов. Эти животные научились находить еду, укрытия и способы выживания в условиях мегаполиса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в городских условиях лисы обитают рядом с мусорными контейнерами и парками, у которых большая кормовая база, чтобы охотиться на мелких животных. С наступлением зимы, когда с добычей становится непросто, животные выходят в жилые районы, где находят корм среди пищевых отходов.
«Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что подкармливать лис в городских условиях не рекомендуется. Найдя источник пищи, животное обязательно вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в сообщении.
Ведомство предупредило, что, если лиса оказалась рядом, следует наблюдать за ней с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться или взять на руки. Москвичам, которые заметили больную или раненую лису, нужно сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: