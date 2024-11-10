Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе

«В последние годы лис всё чаще можно увидеть на территории столицы. Они встречаются не только на лесных участках, но и во дворах, а также на окраинах жилых районов. Эти животные научились находить еду, укрытия и способы выживания в условиях мегаполиса», — говорится в сообщении.