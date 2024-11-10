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Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендуют не подкармливать лис, которые могут встретиться им в парках и во дворах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: © РИА Новости

«В последние годы лис всё чаще можно увидеть на территории столицы. Они встречаются не только на лесных участках, но и во дворах, а также на окраинах жилых районов. Эти животные научились находить еду, укрытия и способы выживания в условиях мегаполиса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городских условиях лисы обитают рядом с мусорными контейнерами и парками, у которых большая кормовая база, чтобы охотиться на мелких животных. С наступлением зимы, когда с добычей становится непросто, животные выходят в жилые районы, где находят корм среди пищевых отходов.

«Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что подкармливать лис в городских условиях не рекомендуется. Найдя источник пищи, животное обязательно вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в сообщении.

Ведомство предупредило, что, если лиса оказалась рядом, следует наблюдать за ней с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться или взять на руки. Москвичам, которые заметили больную или раненую лису, нужно сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777−77−77.

флора и фауна