«Мастер выбросил два поврежденных смартфона, оцененных заказчицей в 2 тысячи рублей». Госкомитет судебных экспертиз рассказал о несостоявшемся ремонте смартфонов

Когда через какое-то время женщина связалась с мастером, он уже в фирме не работал и сказал, что смартфоны ее выбросил. Женщина обратилась в милицию, оценив стоимость мобильных телефонов более чем в 2 тысячи рублей. Товароведческая экспертиза же оценила их в 96 рублей, что более чем в 20 раз дешевле оценки заказчицы ремонта. Но несмотря на незначительную сумму ущерба возбуждено уголовное дело по статье «Кража».