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«Мастер выбросил два поврежденных смартфона, оцененных заказчицей в 2 тысячи рублей». Госкомитет судебных экспертиз рассказал о несостоявшемся ремонте смартфонов

В Бресте мастер выбросил два смартфона белоруски и пойдет под суд за кражу.

Источник: Комсомольская правда

Брестчанка отдала два мобильных телефона Samsung с разбитыми экранами для ремонта своему знакомому, который работал в фирме по ремонту гаджетов, но не получила их обратно, сообщил Госкомитет судебных экспертиз.

Когда через какое-то время женщина связалась с мастером, он уже в фирме не работал и сказал, что смартфоны ее выбросил. Женщина обратилась в милицию, оценив стоимость мобильных телефонов более чем в 2 тысячи рублей. Товароведческая экспертиза же оценила их в 96 рублей, что более чем в 20 раз дешевле оценки заказчицы ремонта. Но несмотря на незначительную сумму ущерба возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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