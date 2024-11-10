Вылет авиарейса Иркутск-Улан-Удэ был задержан на несколько часов

В аэропорту Иркутска из-за отсутствия самолета на несколько часов был задержан вылет рейс в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.
— В связи с отсутствием воздушного судна задержан вылет рейса, следующего по маршруту Иркутск — Улан-Удэ, — говорится в сообщении.
Планировалось, что вылет состоится в 09:05 10 ноября. Однако его перенесли на 14:40 местного времени. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры проконтролировали соблюдение прав 100 пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами в связи с задержкой рейса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра также был отменен вылет рейса до Читы, запланированный 9 ноября в 20:30 по местному времени. О причинах отмены рейса не сообщается.