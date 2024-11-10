В России создали первое ПО для гонок дронов

«Разработчики Droneshub Group представили первое на российском рынке облачное программное обеспечение для гонок дронов и отработки прикладных сценариев», — сообщил Тихоновский в кулуарах конференции «Национальная технологическая революция 20.35».
По его словам, система может работать с беспилотниками различного типа и разных производителей. Это позволяет, кроме традиционных спортивных соревнований, отрабатывать конкретные прикладные навыки для работы в условиях реальных задач, вне зависимости от того, чем управляет оператор: летающим дроном или наземной машиной.
Он отметил, что можно проводить соревнования на разной технике и между участниками, которые находятся в разных регионах страны. Данные о времени прохождения трассы, выполнения задачи собираются в едином облачном решении и доступны всем пользователям, объяснил эксперт. Так, пользователи смогут использовать ПО, например, исключительно для проведения внутренних турниров, результаты которых будут доступны только им. Также они могут подключаться к серверу для проведения совместных состязаний и просмотра всех данных и результатов других участников и турниров.