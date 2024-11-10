В России создали первое ПО для гонок дронов

Он отметил, что можно проводить соревнования на разной технике и между участниками, которые находятся в разных регионах страны. Данные о времени прохождения трассы, выполнения задачи собираются в едином облачном решении и доступны всем пользователям, объяснил эксперт. Так, пользователи смогут использовать ПО, например, исключительно для проведения внутренних турниров, результаты которых будут доступны только им. Также они могут подключаться к серверу для проведения совместных состязаний и просмотра всех данных и результатов других участников и турниров.