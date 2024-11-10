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В Новосибирск на неделе с 11 по 17 ноября придут морозы до −13 градусов

Синоптики представили прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю с 11 по 15 ноября.

Сейчас в Олбани: -1° 0 м/с 74% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Сиб.фм

В понедельник, 11 ноября, температура воздуха днем составит −5 градусов, а ночью ожидается похолодание до −10.

Во вторник, 12 ноября, облачность сохранится, и возможен небольшой снегопад. Днем температура опустится до −9 градусов, а ночью — до −13.

Среда, 13 ноября, также принесет облачную погоду и снег. Днем температура будет −10 градусов, а ночью понизится до 8.

Четверг, 14 ноября, не порадует новосибирцев улучшением погоды: синоптики вновь прогнозируют облачность и снег. Температура днем составит −9 градусов, а ночью опустится до −8.

Пятница, 15 ноября, с аналогичными погодными условиями: облачная погода и снег. Днем температура останется на уровне −6 градусов, а ночью ожидается — 3 градуса.

Суббота, 16 ноября. Температура днем −2 градуса, ночью до минус 3 градусов.

Воскресенье, 17 ноября. Температура днем −2 градуса, ночью до минус трех градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что метель и гололед накроют Новосибирскую область в ночь на 12 ноября.