Молдова оспорит четвертое место штангиста Марина Робу на Олимпийских играх

Сразу после соревнований Робу заявил, что его соперник из Италии, занимавший на тот момент второе место, нарушил правила. Судьи не засчитали его попытку, но позже обратились к жюри. В итоге его попытка была засчитана и третье место и бронзовая медаль были присуждены итальянскому спортсмену. Робу был смещен на четвертое место.