Молдова оспорит четвертое место штангиста Марина Робу на Олимпийских играх

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Присуждение молдавскому тяжелоатлету Марину Робу на Олимпийских играх в Париже четвертого места в соревнованиях вместо третьего будет оспорено. Для этого правительство одобрило на этой неделе выделение 1,8 миллиона леев на судебные издержки.
Республика Молдова подаст апелляцию на решение жюри, которое лишило Марина Робу третьего места в соревнованиях по тяжелой атлетике от девятого августа этого года на Олимпийских играх в Париже.
Сразу после соревнований Робу заявил, что его соперник из Италии, занимавший на тот момент второе место, нарушил правила. Судьи не засчитали его попытку, но позже обратились к жюри. В итоге его попытка была засчитана и третье место и бронзовая медаль были присуждены итальянскому спортсмену. Робу был смещен на четвертое место.
Глава Министерства образования и исследований Дан Перчун на заседании кабинета министров на этой неделе подчеркнул, что молдавские спортсмены показали высокие результаты на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, завоевав в общей сложности шесть медалей.
«В связи с этим мы считаем, что Республика Молдова была несправедливо лишена пятой медали на Олимпийских играх — медали Марина Робу, и мы намерены восстановить справедливость», — отметил Перчун.
Правительство утвердило выделение финансовых средств из резервного фонда в размере 1,8 миллиона леев. Деньги пойдут на покрытие судебных расходов, заключение договора с юридической фирмой, представительские расходы и прочее.
Марин Робу участвовал в Олимпийских играх в Париже 2024 года в соревнованиях по тяжелой атлетике в категории до 89 кг среди мужчин. На соревнованиях девятого августа он поднял в общей сложности 383 кг и занял четвертое место, не дотянув 1 кг до бронзовой медали.