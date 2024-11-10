Участник Apocalyptica Пааво Летьенен заявил, что ему жаль молодых музыкантов

Виолончелист Пааво Летьенен, известный как участник метал-группы Apocalyptica, прокомментировал перемены в музыкальной индустрии с приходом новых технологий. По его мнению, невзирая на развитие стримингов и соцсетей, молодым артистам все равно тяжело пробиться и заявить о себе.
Летьенен подчеркнул, что ему жаль новичков в музыке. Артист отметил, что найти деньги на начало гастролей очень трудно, и что Apocalyptica повезло преуспеть в этом в прошлом. Он подчеркнул: ежедневно в сети появляется больше сотни тысяч песен, и что выделиться на их фоне неимоверно сложно.
Артист также заявил, что люди «привыкли получать все за бесплатно». Это становится проблемой, потому что полноценное шоу требует финансовых вложений, цитирует Blabbermouth.
Летьенена также расстраивает, что у многих начинающих артистов нет возможности сосредоточиться на творчестве, так как им приходится «работать на стороне». В то же время даже контракт с лейблом не дает гарантий финансовой безопасности, так как все заработанные деньги могут остаться у менеджеров и не достаться молодым музыкантам.
Ранее в этом году Apocalyptica поделились рядом новых каверов на хиты Metallica.