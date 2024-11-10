Участник Apocalyptica Пааво Летьенен заявил, что ему жаль молодых музыкантов

Летьенена также расстраивает, что у многих начинающих артистов нет возможности сосредоточиться на творчестве, так как им приходится «работать на стороне». В то же время даже контракт с лейблом не дает гарантий финансовой безопасности, так как все заработанные деньги могут остаться у менеджеров и не достаться молодым музыкантам.