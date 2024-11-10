В Воронежскую область в начале следующей недели вернутся ночные морозы

Синоптики обещают в начале следующей недели возвращение в Воронежскую область ночных морозов. Их принесет с собой северо-западный ветер.
В понедельник, 11 ноября, в районах Воронежской области ночью прогнозируют −2…+3 градуса. Днем потеплеет до +1…+6. Осадков не обещают. В Воронеже будет примерно такая же погода. Температура ночью будет колебаться от 0 до −2. Днем столбик термометра поднимется до +3…+5.
Во вторник, 12 ноября, в Воронежской области ночью похолодает еще сильнее: до 0…-5. Днем же температура будет прямо противоположной — от 0 до +5. В Воронеже ночью прогнозируют от 0 до −2. Днем потеплеет до +2…+4. Осадки снова маловероятны.
В среду, 13 ноября, в Воронеж может ненадолго налететь юго-восточный ветер. Впрочем, особых изменений в погоде он не вызовет. Ночью столбик термометра будет держаться в районе нуля, а днем температура поднимется до +3.
В четверг, 14 ноября, на Воронеж сначала налетит холодный северо-восточный ветер, потом его снова сменит юго-восточный. А температура будет почти такой же, как и сутки назад, — ночью около −1, днем в районе +3.