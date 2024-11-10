Почти 7,7 километра дорог проложат и реконструируют на территории бывшего завода «МиГ»

«На участке в Беговом районе построят две магистральные и девять местных улиц, а также проведут реконструкцию четырех проездов и обустроят велодорожки. Кроме того, здесь создадут пешеходные зоны и места для отдыха и променада», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.