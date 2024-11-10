В 11 районах Москвы изменились автобусные и электробусные маршруты

Москва активно развивает наземный городской транспорт. С 26 октября в столице изменилось семь маршрутов наземного транспорта, на которых по будням совершается более девяти тысяч поездок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы регулярно проводим оценку работы наземного транспорта и адаптируем маршруты, где это необходимо. Теперь жителям 11 районов САО, СЗАО, ЗАО и ЮЗАО стало удобнее добираться до станций метро и социальных объектов. Продолжаем развивать маршрутную сеть и улучшать качество поездок по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Так, маршрут № 434, который получил новый номер 934, продлили до станции метро «Ломоносовский проспект». Благодаря этому улучшилась транспортная доступность научной долины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. На маршруте начали работать электробусы.
Автобусы № 283 и 283к объединили в новый маршрут № 483, который проходит теперь до станции метро «Ховрино». На линию вышло больше автобусов.
Маршрут № 958 под новым номером 358 теперь проходит через станцию метро «Беломорская». Благодаря этому жителям района Куркино удобнее добираться до медицинских учреждений на Смольной улице.
За минувший летний сезон в Москве скорректировали около 90 маршрутов наземного транспорта: добавили новые остановки, изменили путь следования автобусов и электробусов и их режим работы. Также создали 11 новых маршрутов более чем в 40 районах столицы.
На сегодняшний день пассажиров в городе перевозят более 2,1 тысячи электробусов, которые обслуживают свыше 160 маршрутов. С начала года экологичная техника на электрической тяге заменила автобусы более чем на 50 маршрутах. Инновационный транспорт российского производства позволил уменьшить выбросы углекислого газа и повысить комфорт поездок. В парк Мосгортранса поставили свыше 700 электробусов, которые сегодня преодолевают более 280 тысяч километров в сутки, что в семь раз превышает длину экватора и на 100 тысяч километров больше, чем в начале года. Все эти меры делают поездки пассажиров еще удобнее.