В 11 районах Москвы изменились автобусные и электробусные маршруты

На сегодняшний день пассажиров в городе перевозят более 2,1 тысячи электробусов, которые обслуживают свыше 160 маршрутов. С начала года экологичная техника на электрической тяге заменила автобусы более чем на 50 маршрутах. Инновационный транспорт российского производства позволил уменьшить выбросы углекислого газа и повысить комфорт поездок. В парк Мосгортранса поставили свыше 700 электробусов, которые сегодня преодолевают более 280 тысяч километров в сутки, что в семь раз превышает длину экватора и на 100 тысяч километров больше, чем в начале года. Все эти меры делают поездки пассажиров еще удобнее.