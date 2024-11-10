Председатель Заксобрания Ростовской области поздравил донских правоохранителей

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел России.
— Ежедневно вы защищаете закон и порядок. От вашего профессионализма и мужества зависит покой и безопасность жителей и гостей донского региона. Уверен, что и впредь права граждан будут под надежной защитой, — подчеркнул в своем телеграм-канале Александр Ищенко.
Представитель донского парламента пожелал сотрудникам полиции успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.