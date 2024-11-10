Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Башкирии закрыли движение на участке дороги

В Управлении дорожного хозяйства сообщили об ограничении.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за погодных условий закрыли движение для грузовиков еще на одной трассе. По информации Управления дорожного хозяйства региона, теперь ограничения действуют в двух районах республики.

В управлении сообщили, что второе ограничение введено на дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от села Архангельское до Белорецка. Решение принято в связи с метелями и ухудшением видимости на дорогах.

Ранее сообщалось об ограничении движения на трассе М-5 «Урал».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.