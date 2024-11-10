В двух районах Башкирии закрыли движение на участке дороги

В Башкирии из-за погодных условий закрыли движение для грузовиков еще на одной трассе. По информации Управления дорожного хозяйства региона, теперь ограничения действуют в двух районах республики.
В управлении сообщили, что второе ограничение введено на дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от села Архангельское до Белорецка. Решение принято в связи с метелями и ухудшением видимости на дорогах.
Ранее сообщалось об ограничении движения на трассе М-5 «Урал».
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