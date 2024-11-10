С подписью императрицы: книгу-календарь от Александры Романовой 1916 года нашли в Усолье-Сибирском

— Показала ее коллегам. Все очень удивились: как она попала в тот сейф? — рассказывает Светлана Пономарева. — Интернета не было, чтобы узнать, поэтому сами строили догадки. Сначала подумали, что это, наверное, церковная книга, потому что увидели внутри молитву и православный календарь. Показали батюшке, но он сказал, что это не так.