С подписью императрицы: книгу-календарь от Александры Романовой 1916 года нашли в Усолье-Сибирском

Интересную находку обнаружили в Усолье-Сибирском. Это книга-календарь 1916 года, приуроченная к Пасхе, с факсимильной подписью императрицы Александры Федоровны Романовой и инициалами ее пятерых детей. Издание нашли в администрации Усольского района, в одном из кабинетов. Как книга оказалась в Сибири и какую ценность представляет — в материале КП-Иркутск.
Лежала в старом сейфе.
Светлана Пономарева работает в администрации Усольского района 25 лет. Она заместитель руководителя аппарата, начальник отдела по организационной работе. А начинала карьеру с должности помощника секретаря. Однажды, еще в 1999 году, разбирая старый сейф в кабинете, Светлана обнаружила в нем небольшую, всего сантиметров 10 в высоту, старинную книгу.
— Показала ее коллегам. Все очень удивились: как она попала в тот сейф? — рассказывает Светлана Пономарева. — Интернета не было, чтобы узнать, поэтому сами строили догадки. Сначала подумали, что это, наверное, церковная книга, потому что увидели внутри молитву и православный календарь. Показали батюшке, но он сказал, что это не так.
Однажды, еще в 1999 году, разбирая старый сейф в кабинете, Светлана обнаружила в нем небольшую старинную книгу. Фото: из личного архива героев публикации.
Тогда обратились в библиотеку. Но и там издание ни у кого не вызвало особого интереса. Было решено положить его в конверт и оставить в администрации.
Собственноручная подпись императрицы воспроизведена факсимильным способом. Фото: из личного архива героев публикации.
— И вот в прошлом году я снова взяла книгу в руки и обнаружила, что страницы буквально рассыпались! Тогда мы обратились в государственный архив Иркутской области и попросили ее отреставрировать. Так ей дали вторую жизнь.
Подарок от императрицы.
Как оказалось, это подарочная книга-календарь от Ее Величества Александры Федоровны Романовой, приуроченная к Пасхе 1916 года. Таковые предназначались для солдат действующей армии и распространялись в окопах Первой Мировой войны в качестве пасхального подарка. Собственноручная подпись императрицы воспроизведена факсимильным способом. На нескольких страницах есть информация по поводу выплаты пенсий и помощи солдатам и их семьям. А еще — несколько фотографий царской семьи, литографии икон, молитва «Отче наш» на первой странице, обращение императора Николая II к военнослужащим.
— Тогда, еще 25 лет назад, мы думали, что это может быть новодел, перепечатанный в советские годы. Но издание ветхое, страницы коричневого цвета — все это не подделаешь. Как оказалось, оно было выпущено в очень небольшом количестве экземпляров в разных уголках страны. И такие книги находили ранее.
Таковые предназначались для солдат действующей армии и распространялись в окопах Первой Мировой войны в качестве пасхального подарка. Фото: из личного архива героев публикации.
Как рассказывает Светлана, стоимость издания на аукционе составляет около 25 тысяч рублей.
— У каждой книги был свой владелец. Но в нашей оторвана последняя страница и узнать, кому она принадлежала, невозможно.
Как книжка с факсимильной подписью императрицы оказалась в Сибири? Ответа на этот вопрос нет.
— В здании администрации когда-то размещался отдел ЗАГС и паспортный стол, хранились церковные книги и старинные документы. Возможно, она сохранилась с тех времен. Интересно, что Усольский район образовался в 1925 году, а книга была выпущена за девять лет до этого. Может быть, она оказалась здесь при каких-то действиях, например, во время Гражданской войны или Первой мировой.
Сейчас редкое издание хранится в архиве Усольского района. Увидеть его может любой желающий. Фото: из личного архива героев публикации.
Сейчас редкое издание хранится в архиве Усольского района. Увидеть его может любой желающий.
— Книга отреставрирована, у нее твердый переплет, и она будто покрыта воском. Мы сохранили ее для потомков. Это шанс прикоснуться к истории!
ЭКСПЕРТНО.
Сергей Снарский, антиквар, коллекционер.
Такие издания действительно существовали и выпускались каждый год в качестве подарков от царской семьи. Таким образом выражалась забота о своих поданных. Книги выпускались не в единичных экземплярах, а тиражом. А вариантов, каким именно образом они оказались в Сибири может быть множество. Их могли привезти купцы, солдаты, чиновники.