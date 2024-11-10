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В Ростовской области спасли лебедя с поврежденным крылом

Лебедя с поврежденным крылом спасли в одном из парков Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Южном парке «Малинки» под Шахтами спасли лебедя с поврежденным крылом. Об этом рассказали в соцсетях. Оказалось, что пернатый когда-то получил травму, возможно, от сородичей, и после этого его жизнь оказалась под угрозой.

— Рана постепенно перешла в некроз, требовалась срочная помощь. Наш врач провел сложную операцию по ампутации кисти крыла, а потом сформировал культю, — рассказали работники парка.

Процесс восстановления был долгим, но благодаря постоянному уходу лебедь почувствовал себя намного лучше. Когда раны зажили, его снова выпустили на воду.

Напомним, ранее в парке от маленького кенгуренка отказалась мама, теперь за малышом присматривают специалисты.