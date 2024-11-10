Белорусский эндокринолог назвала три главных фактора риска предиабета

Три главных фактора риска предиабета, когда уровень сахара выше нормы, но сахарный диабет еще не диагностирован, в интервью порталу 24health.by назвала профессор кафедры эндокринологии Белорусского медицинского госуниверситета, доктор медицинских наук Аллы Шепелькевич.
По словам специалиста, это возраст после 45 лет при отягощенной наследственности, избыточная масса тела, особенно в области живота, и низкая физическая активность.
По словам Аллы Шепелькевич, предиабет страшен тем, что он значительно повышается риск развития сахарного диабета 2 типа, негативно сказывается на состоянии сетчатки глаз, могут страдать почки и начаться невоспалительное поражение нервов периферической нервной системы.
Лечение же предиабета начинается с советов по похудению (в идеале скинуть 10% массы тела), и с рекомендаций активно двигаться (до 150 минут в неделю).
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