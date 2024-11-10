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Металкор-группа Bullet For My Valentine вернулась к работе над восьмым альбомом

Валлийский металкор-коллектив Bullet For My Valentine работает над восьмым альбомом. Об этом стало известно из соцсетей музыкантов: они выложили в сеть фотографию из студии. Подпись к снимку гласит: «Мы снова здесь».

Источник: Звук

Валлийский металкор-коллектив Bullet For My Valentine работает над восьмым альбомом. Об этом стало известно из соцсетей музыкантов: они выложили в сеть фотографию из студии. Подпись к снимку гласит: «Мы снова здесь».

В хэштегах к надписи указано название группы и восьмерка римскими цифрами, сообщает Blabbermouth.

Последняя на данный момент пластинка Bullet For My Valentine, названная в честь коллектива, увидела свет в октябре 2021 года. На ней музыканты попытались вернуться к тяжелому звучанию, с которого начинался их путь.

Ранее в этом году коллектив анонсировал переиздание своего дебютного альбома Poison, увидевшего свет в 2005-м.