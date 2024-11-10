«Клип заряженный на мотивацию!» Белорусский певец Серега снял с Николаем Басковым клип «Криминальное чтиво», в котором отбивает чечетку

Собственно, сюжет все поясняет. Басков воплощает на экране успешного Наставника наставников в рамках трансформационного шоу, который заряжает своих почитателей фразой «У меня есть все, но я хочу еще!» и продает свой курс. Впрочем, и на этого коуча находится еще более успешный коуч — это Серега, — который признается, что начинал путь в бизнесе с хомячков в зоомагазине.