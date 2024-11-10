«Клип заряженный на мотивацию!» Белорусский певец Серега снял с Николаем Басковым клип «Криминальное чтиво», в котором отбивает чечетку

Белорусский рэпер Серега снял клип «Криминальное чтиво» с Николаем Басковым. Одноименная песня не так давно начала звучать в концертах и масс-медиа, а теперь получила и экранное воплощение.
«Клип заряженный на мотивацию!» — так представлена премьера свежего видео в соцсетях Баскова.
Собственно, сюжет все поясняет. Басков воплощает на экране успешного Наставника наставников в рамках трансформационного шоу, который заряжает своих почитателей фразой «У меня есть все, но я хочу еще!» и продает свой курс. Впрочем, и на этого коуча находится еще более успешный коуч — это Серега, — который признается, что начинал путь в бизнесе с хомячков в зоомагазине.
Как не сложно понять из отсылающего к классическому фильму Квентина Тарантино названию, честь по чести все не будет и кого-то точно обведут вокруг пальца. Кстати, именно в этот кульминационный момент белорусский рэпер Серега отбивает в кадре чечетку.
Мало того, зрители получают от двух звезд совет (кстати, абсолютно бесплатный): «Будьте бдительны! Остерегайтесь инфо-мошенников и инфо-мошенниц!».
Тем временем белорусский биолог назвала три критических возраста для человека (здесь подробнее) и три простых эффективных способа, как тренировать мозг (подробнее здесь).
А Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси, а синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
Кстати, в Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны: «Картины вырезали ножами и увозили».