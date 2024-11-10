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Умер пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь артиста Shaman, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: ТАСС

«Да, это правда. Умер. Вчера поздно вечером это произошло», — сказал источник в окружении артиста.

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила ТАСС смерть Коробкова-Землянского: «Мне тоже звонили журналисты, я подумала, что это какое-то недоразумение, но позвонила и мне подтвердили, что это, к сожалению, так. Мне тяжело говорить, потому что мы все последние дни с ним виделись. Только Филиппу [Киркорову] сообщила, буквально минуту назад», — сказала она.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 году переехал в Москву, работал на Первом канале. С 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

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