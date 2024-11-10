Умер пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила ТАСС смерть Коробкова-Землянского: «Мне тоже звонили журналисты, я подумала, что это какое-то недоразумение, но позвонила и мне подтвердили, что это, к сожалению, так. Мне тяжело говорить, потому что мы все последние дни с ним виделись. Только Филиппу [Киркорову] сообщила, буквально минуту назад», — сказала она.