Умер пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский

«Да, это правда. Умер. Вчера поздно вечером это произошло», — сказал источник в окружении артиста.
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила ТАСС смерть Коробкова-Землянского: «Мне тоже звонили журналисты, я подумала, что это какое-то недоразумение, но позвонила и мне подтвердили, что это, к сожалению, так. Мне тяжело говорить, потому что мы все последние дни с ним виделись. Только Филиппу [Киркорову] сообщила, буквально минуту назад», — сказала она.
Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 году переехал в Москву, работал на Первом канале. С 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.