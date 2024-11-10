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Из-за упавшего дерева район Башкирии остался без электричества

Сейчас подачу электроэнергии восстановили полностью.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии накануне, 9 ноября, отключилось электричество. По информации главы района Рамиля Абдуллина, причиной стало упавшее дерево.

— Из-за обильного снегопада и сильного шквалистого ветра произошло падение дерева на линию электропередачи 110 кВ, — написал он.

По предоставленным данным, ликвидация аварии осложнилась удаленностью места повреждения ЛЭП, а также плохими погодными условиями. В настоящий момент работы завершены.

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