Из-за упавшего дерева район Башкирии остался без электричества

В Бурзянском районе Башкирии накануне, 9 ноября, отключилось электричество. По информации главы района Рамиля Абдуллина, причиной стало упавшее дерево.
— Из-за обильного снегопада и сильного шквалистого ветра произошло падение дерева на линию электропередачи 110 кВ, — написал он.
По предоставленным данным, ликвидация аварии осложнилась удаленностью места повреждения ЛЭП, а также плохими погодными условиями. В настоящий момент работы завершены.
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