В Перми разработают уникальные шоу для пяти фонтанов

12,3 миллиона рублей власти готовы заплатить за ремонт и обслуживание 13 остальных городских фонтанов. В условиях этого конкурса сказано, что по пяти фонтанам подрядчики должны подготовить уникальные шоу — по одному на каждый. Речь идет о двух фонтанах на бульваре Советской Армии, о фонтане на Комсомольском проспекте, который находится на Тихом Компросе, о фонтанах в сквере имени Дзержинского и в парке имени Чехова.