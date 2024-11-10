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В Перми разработают уникальные шоу для пяти фонтанов

На ремонт и обслуживание пермских фонтанов выделили около 32 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В краевом центре Прикамья объявили конкурсы на ремонт и обслуживание городских фонтанов.

Отдельный аукцион проведут по двум фонтанам на эспланаде, заявки принимают до 18 ноября. Начальная цена — 20 миллионов рублей. Подрядчики должны будут ежедневно убирать в фонтанах мусор и проверять их работоспособность.

12,3 миллиона рублей власти готовы заплатить за ремонт и обслуживание 13 остальных городских фонтанов. В условиях этого конкурса сказано, что по пяти фонтанам подрядчики должны подготовить уникальные шоу — по одному на каждый. Речь идет о двух фонтанах на бульваре Советской Армии, о фонтане на Комсомольском проспекте, который находится на Тихом Компросе, о фонтанах в сквере имени Дзержинского и в парке имени Чехова.

С 1 октября все фонтаны в Перми ушли на каникулы. Их должны подготовить к запуску к 15 апреля.

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