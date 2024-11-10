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В Таганроге перекроют проезд по участку улицы Сергея Лазо

В Таганроге водителей предупредили об ограничениях проезда.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на период с 11 ноября по 25 декабря 2024 года перекроют участок улицы Сергея Лазо. Об этом предупреждают местные власти.

— Движение от улицы Воскова до улицы Ивана Голубца будет прекращено в связи с капремонтом коллектора, — говорится в сообщении.

Объезд планируется в соответствии с правилами дорожного движения.

Добавим, также в Таганроге с 11 ноября по 23 декабря 2024 года перекроют проезд на пересечениях улицы Петровской с переулками Лермонтовским и Итальянским (по четной стороне), а также в переулке Лермонтовском, от улицы Петровской до улицы Греческой.