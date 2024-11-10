В Таганроге перекроют проезд по участку улицы Сергея Лазо

Добавим, также в Таганроге с 11 ноября по 23 декабря 2024 года перекроют проезд на пересечениях улицы Петровской с переулками Лермонтовским и Итальянским (по четной стороне), а также в переулке Лермонтовском, от улицы Петровской до улицы Греческой.