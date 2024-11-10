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В Омске планируют открыть школу с преподаванием на казахском языке

Об этом сообщил в эфире телеканала «Мир24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник: Комсомольская правда

В Омске могут открыть школу с преподаванием на казахском языке. Об этом в интервью телеканалу «Мир24» сообщил министр иностранных дел России Сергей лавров. Он отметил, что такие переговоры ведутся.

«Мы обсуждали создание трёх совместных школ в Казахстане, где обучение будет вестись на русском языке. В свою очередь, наши казахстанские партнёры заинтересованы в создании аналогичных школ с преподаванием казахского языка в некоторых городах России», — сказал Лавров в эфире телеканала «Мир24».

Ожидается, что в Омске как в приграничной зоне может быть открыта такая школа. При этом уже названы и другие два города. Кроме Омска в список попали Оренбург и Астрахань.