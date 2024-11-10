Когда на Кубани будут дожди: прогноз погоды на неделю

На предстоящей неделе с 11 по 17 ноября на Кубани синоптики прогнозируют понижение температуры и кратковременные осадки, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре будет прохладно, и если начало недели без осадков, то в четверг и пятницу ожидается небольшой дождь. На выходных будет пасмурно, поэтому краснодарцам для прогулок придется одеться потеплее. Температура не превысит 8−10 градусов.
В Сочи в понедельник облачно с прояснениями, затем два дня солнышко будет немного пробиваться сквозь облака, а вот с четверга и до конца недели жителей краевой столицы ожидают осадки. Самый дождливый день в субботу, поэтому если планируете выходные на природе, то не забудьте взять сапоги и дождевики. Температура воздуха будет держаться в приделах 12−15°.
В Новороссийске вся рабочая неделя — облачно с прояснениями, в четверг есть небольшая вероятность, что будет срываться дождик. Температура — 21−24°. С четверга осадков в городе-герое больше не будет и либо малооблачно, либо ясно. Градусник покажет 25−27°.
Неделя в Геленджике начнется с облачной погоды и уже в четверг жителей ожидает дождь, который стихнет в пятницу и вновь на выходных заставит горожан брать с собой зонтики, при этом температура упадет на несколько градусов и станет значительно прохладнее. В целом в течение недели будет — от 10 до 14 градусов.
В Темрюке будет прохладно, столбик термометра не поднимется выше отметки 8−11 градусов тепла. В четверг и субботу небольшие осадки и то местами.
Ейск станет самым холодным городом в Краснодарском краев на следующей неделе. Температура воздуха составит 5−7 градусов выше нуля, при этом в четерг и пятницу будет небольшой дождь.