Когда на Кубани будут дожди: прогноз погоды на неделю

В Сочи в понедельник облачно с прояснениями, затем два дня солнышко будет немного пробиваться сквозь облака, а вот с четверга и до конца недели жителей краевой столицы ожидают осадки. Самый дождливый день в субботу, поэтому если планируете выходные на природе, то не забудьте взять сапоги и дождевики. Температура воздуха будет держаться в приделах 12−15°.