Крупный ТЦ был эвакуирован из-за рюкзака, спрятанного пьяными гомельчанами

Неудачная шутка двух нетрезвых ранее судимых гомельчан привела к эвакуации вечером 9 ноября посетителей и сотрудников торгового центра «Кристалл», сообщает УВД Гомельского облисполкома.
О том, что двое мужчин ведут себя неадекватно, сообщила охрана торгового центра. Видеокамера зафиксировала, что один из мужчин целенаправленно прятал спортивный рюкзак среди товара магазина.
Было принято решение оцепить здание торгового центра, а людей, находящихся внутри него, экстренно эвакуировать.
Запрятанный рюкзак был найден, ничего опасного в нем не обнаружили, там были только продукты.
Правоохранители быстро установили и местонахождение хулиганов. Ими оказались 39 и 41-летние ранее судимые жители Гомеля, которых задержали по месту их жительства. Во время задержания оба были нетрезвы.
«41-летний “герой” видеоролика пояснил, что спрятал рюкзак товарища, чтобы над ним пошутить. В настоящий момент их действиям дается правовая оценка», — говорится в сообщении УВД.
Мы писали, что Госкомитет судебных экспертиз рассказал о несостоявшемся ремонте смартфонов. «Мастер выбросил два поврежденных смартфона, оцененных заказчицей в 2 тысячи рублей» (здесь подробнее).