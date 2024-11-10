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Крупный ТЦ был эвакуирован из-за рюкзака, спрятанного пьяными гомельчанами

Из-за рюкзака с продуктами в Гомеле эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

Неудачная шутка двух нетрезвых ранее судимых гомельчан привела к эвакуации вечером 9 ноября посетителей и сотрудников торгового центра «Кристалл», сообщает УВД Гомельского облисполкома.

О том, что двое мужчин ведут себя неадекватно, сообщила охрана торгового центра. Видеокамера зафиксировала, что один из мужчин целенаправленно прятал спортивный рюкзак среди товара магазина.

Было принято решение оцепить здание торгового центра, а людей, находящихся внутри него, экстренно эвакуировать.

Запрятанный рюкзак был найден, ничего опасного в нем не обнаружили, там были только продукты.

Правоохранители быстро установили и местонахождение хулиганов. Ими оказались 39 и 41-летние ранее судимые жители Гомеля, которых задержали по месту их жительства. Во время задержания оба были нетрезвы.

«41-летний “герой” видеоролика пояснил, что спрятал рюкзак товарища, чтобы над ним пошутить. В настоящий момент их действиям дается правовая оценка», — говорится в сообщении УВД.

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