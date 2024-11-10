Врио губернатора Ростовской области поздравил правоохранителей с праздником

— Во все времена ваша добросовестная работа была гарантией правопорядка в стране, социальной и экономической стабильности. Приоритетами всегда остаются интересы государства, антитеррористическая безопасность, соблюдение законности и прав граждан, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.