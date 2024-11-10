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Врио губернатора Ростовской области поздравил правоохранителей с праздником

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к правоохранителям региона.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 ноября, правоохранителей Ростовской области с профессиональным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Чиновник пожелал крепкого здоровья, стойкости и как можно меньше тревожных дежурств.

— Во все времена ваша добросовестная работа была гарантией правопорядка в стране, социальной и экономической стабильности. Приоритетами всегда остаются интересы государства, антитеррористическая безопасность, соблюдение законности и прав граждан, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Отдельные слова признательности временно исполняющий обязанности главы региона выразил в адрес ветеранов МВД.