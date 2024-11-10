Белорусский эндокринолог сказала о симптомах предиабета

Специалист отметила, что у этого заболевания, а оно предшествует сахарному диабету, нет четких симптомов и человек может в целом чувствовать себя хорошо. Но среди симптомов предиабета есть и такие: слабость, головные боли, повышенная утомляемость, нарушением концентрации внимания.