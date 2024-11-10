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Белорусский эндокринолог сказала о симптомах предиабета

Врач назвала часто и редко встречающиеся симптомы предиабета.

Источник: Комсомольская правда

Часто и редко встречающиеся симптомы предиабета в интервью порталу 24health.by назвала профессор кафедры эндокринологии Белорусского медицинского госуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Специалист отметила, что у этого заболевания, а оно предшествует сахарному диабету, нет четких симптомов и человек может в целом чувствовать себя хорошо. Но среди симптомов предиабета есть и такие: слабость, головные боли, повышенная утомляемость, нарушением концентрации внимания.

«Некоторые люди жалуются на жажду, учащенное мочеиспускание. Однако такие признаки предиабета встречаются довольно редко», — отметила эндокринолог.

Кстати, белорусский эндокринолог назвала три главных фактора риска предиабета и методы уйти от них (здесь все подробности).

Мы писали, что белорусский биолог назвала три критических возраста для человека (здесь подробнее) и три простых эффективных способа, как тренировать мозг (подробнее здесь).