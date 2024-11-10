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В Балтачевском районе после лобного столкновения погиб водитель ВАЗ-2107

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Балтачевском районе Башкирии сегодня, 10 ноября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, в десятом часу утра 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 на встречной полосе автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулся с Volkswagen Touareg.

После столкновения мужчина скончался на месте происшествия, причины ДТП устанавливаются.

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