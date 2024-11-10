Серовский тракт открыли для движения автобусов и такси

Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«Движение пассажирского транспорта восстановлено», — говорится в сообщении.
Ограничение было введено 10 ноября в 10:56 на участках с 42 по 111 километр и с 244 по 314 километр Серовского тракта (Невьянский район).
На данных участках автоинспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия.
Сегодня утром водители сообщали о сложных дорожных условиях на трассах региона. Дорогу засыпает снегом, на проезжей части фиксируют гололед.