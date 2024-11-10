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Серовский тракт открыли для движения автобусов и такси

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сняли ограничения для движения автобусов, маршрутных и легковых такси.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Движение пассажирского транспорта восстановлено», — говорится в сообщении.

Ограничение было введено 10 ноября в 10:56 на участках с 42 по 111 километр и с 244 по 314 километр Серовского тракта (Невьянский район).

На данных участках автоинспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия.

Сегодня утром водители сообщали о сложных дорожных условиях на трассах региона. Дорогу засыпает снегом, на проезжей части фиксируют гололед.