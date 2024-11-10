Дэвид Гилмор заявил, что его «принудили» выпустить последний альбом Pink Floyd

Тем не менее Гилмор заявил, что лейбл принудил его выпустить эти наработки в качестве полноценного альбома, за который фанаты будут платить деньги. Сегодня музыкант считает, что совершил ошибку, передает NME. Представители лейбла пока никак не отреагировали на заявления экс-лидера Pink Floyd.