Дэвид Гилмор заявил, что его «принудили» выпустить последний альбом Pink Floyd

Бывший лидер культовой британской рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что совершил ошибку, согласившись выпустить лонгплей The Endless River. Пластинка, вышедшая в 2014-м, не должна была стать продолжением альбома The Division Bell 1994-го.
По словам Гилмора, основу релиза составили остатки записей, сделанных еще в 1994 году. Звукорежиссер Pink Floyd Энди Джексон собрал их в бутлег, который мог спокойно распространяться среди поклонников коллектива.
Тем не менее Гилмор заявил, что лейбл принудил его выпустить эти наработки в качестве полноценного альбома, за который фанаты будут платить деньги. Сегодня музыкант считает, что совершил ошибку, передает NME. Представители лейбла пока никак не отреагировали на заявления экс-лидера Pink Floyd.
Ранее Гилмор прокомментировал слухи о связи альбома The Dark Side of the Moon и фильма «Волшебник из страны Оз» (1939).