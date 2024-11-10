Пермский край ждёт гололедица и потепление

По данным Пермского ЦГМС, на погоду в Прикамье будет влиять тыловая часть циклона, центр которого находится над Восточной Сибирью. В Пермском крае 11 ноября повысится атмосферное давление, возникнут устойчивые прояснения в облачном покрове, пойдёт небольшой снег. Метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах.