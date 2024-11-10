Пермский край ждёт гололедица и потепление

В Пермском ЦГМС рассказали о погоде в Пермском крае в понедельник, 11 ноября, а также дали предварительный прогноз на остальную часть недели.
По данным Пермского ЦГМС, на погоду в Прикамье будет влиять тыловая часть циклона, центр которого находится над Восточной Сибирью. В Пермском крае 11 ноября повысится атмосферное давление, возникнут устойчивые прояснения в облачном покрове, пойдёт небольшой снег. Метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах.
Температура в течение понедельника будет примерно соответствовать климатической норме: ночью по краю −9… −4°С, при прояснениях до −14°С, днём −7… −2°С, в Перми в среднем в течение суток −6… −4°С. Ветер умеренный, западный и северо-западный.
На следующий день, 12 ноября, согласно предварительному прогнозу Пермского ЦГМС, в регионе начнётся потепление с оттепелями с 15 по 17 ноября.
Ранее стало известно, что установившийся в Перми и крае снежны покров уже не растает до зимы с вероятностью более 90%.