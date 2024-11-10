МЧС: морозильная камера стала причиной пожара в минском баре

На первом этаже четырехэтажного офисного здания по ул. Красноармейская, 21 в Минске днем 10 ноября произошел пожар, сообщило МЧС. Возгорание и задымление были оперативно ликвидированы. Причиной пожара стала морозильная камера в помещении бара. Никто не пострадал, но с 4 человека, находящиеся в здании, были выведены на свежий воздух. Причина происшествия устанавливается.
Кстати, крупный ТЦ был эвакуирован из-за рюкзака, спрятанного пьяными гомельчанами (здесь подробнее).
Мы писали, что Госкомитет судебных экспертиз рассказал о несостоявшемся ремонте смартфонов. «Мастер выбросил два поврежденных смартфона, оцененных заказчицей в 2 тысячи рублей» (подробности здесь).