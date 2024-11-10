Проверку по факту избиения школьника в Ростове взял на контроль глава СК РФ

Проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Ростове-на-Дону взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об сообщили в пресс-службе федерального СК.
— Председатель СК России потребовал представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — рассказали в ведомстве.
Следователи начали выяснять детали случившегося после публикации видео в соцсетях.
— В социальных медиа сообщается, что подростки избили своего сверстника, снимая происходящее на видео. Проверка проводится в рамках статьи «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), — уточнили в Следкоме.
О каком именно инциденте говорится, неизвестно. Однако ранее сотрудники МВД начали выяснять в Ростове обстоятельства драки двух детей.