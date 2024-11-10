В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения Павлова

— Друзья, сегодня не стало нашей дорогой и любимой Женечки Павловой. Она была не только замечательной коллегой, но и верным другом, чья доброта и светлый ум всегда вдохновляли нас. Женечка оставила неизгладимый след в наших сердцах и в работе нашей команды, — говорится в сообщении «Волгоградского марафона». — Соболезнуем всем, кто знал и любил Женечку. Пусть её светлая память живёт в наших сердцах.