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В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения Павлова

В Волгограде скоропостижно скончалась организатор ежегодных забегов «Волгоградский марафон» Евгения Павлова. Об этом, как передает V102.RU, сообщили коллеги спортсменки.

— Друзья, сегодня не стало нашей дорогой и любимой Женечки Павловой. Она была не только замечательной коллегой, но и верным другом, чья доброта и светлый ум всегда вдохновляли нас. Женечка оставила неизгладимый след в наших сердцах и в работе нашей команды, — говорится в сообщении «Волгоградского марафона». — Соболезнуем всем, кто знал и любил Женечку. Пусть её светлая память живёт в наших сердцах.

Известно, что Евгения Павлова умерла на 42-ом году жизни.

Прощание со спортсменкой пройдет в Волгограде 13 ноября в 10.00 на Центральном кладбище.