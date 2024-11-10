С понедельника, 11 ноября, до пятницы, 15 ноября, в девяти районах Воронежской области пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили на сайте ПАО «Россети Центр».
Свет будут отключать, в основном, в рабочее время — с 8.00 до 18.00. Коснется это населенных пунктов Рамонского, Аннинского, Верхнехавского, Воробьевского, Калачеевского, Ольховатского, Подгоренского, Терновского и Эртильского районов.
Часть Аннинского района в понедельник, 11 ноября, останется без света с 4.00 до 7.00. В тот же день в Эртильском районе будут отключать электричество с 7.00 до 8.00.
Во время отключения света рабочие будут либо ставить новые сети, либо ремонтировать или очищать от веток деревьев старые.
Подробный график отключения электричества с указанием населенных пунктов, улиц и времени отключения смотрите здесь.