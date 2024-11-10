Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан в Усолье-Сибирском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в Усолье-Сибирское провел личный прием с местными жителями. Встреча длилась около пяти часов. Жители города смогли задать вопросы не только главе региона, но и профильным министрам. Об этом Игорь Кобзев сообщил в своем официальном телеграм-канале.
— Не первый раз встречаюсь с жителями Усолья-Сибирского. Вижу изменения, которые происходят в городе. За последние 5 лет Усолье-Сибирское преобразился. Вчера было приятно услышать слова благодарности по многим пунктам. Во многом этот результат был достигнут благодаря самим жителям. Усольчане отличаются активной жизненной позицией, неравнодушием, — рассказал Игорь Кобзев.
Жители Усолья-Сибирского интересовались вопросами лекарственного обеспечения, ремонта образовательных учреждений и дорог в муниципалитете, содержания дворов, состояния электрических сетей, качества строительства жилья. В ходе встречи министры правительства Иркутской области рассказали о проектах, которые реализуются в городе с 2020 года, в том числе и по национальным проектам.