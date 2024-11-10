Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан в Усолье-Сибирском

— Не первый раз встречаюсь с жителями Усолья-Сибирского. Вижу изменения, которые происходят в городе. За последние 5 лет Усолье-Сибирское преобразился. Вчера было приятно услышать слова благодарности по многим пунктам. Во многом этот результат был достигнут благодаря самим жителям. Усольчане отличаются активной жизненной позицией, неравнодушием, — рассказал Игорь Кобзев.