Синоптики сказали о холодной погоде с гололедом в Беларуси 11−13 ноября

11 ноября ноября в понедельник в основном без осадков, но облачно. Ночью местами лишь по северо-востоку небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможны туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3 — +3 градуса Цельсия, максимальная днем +2 — +8 градусов Цельсия. 12 и 13 ноября характер погоды не изменится, лишь ночная и дневная температуры будут ниже на пару градусов. 13 ноября днем ожидается небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем не выше 0 — +6 градусов Цельсия.