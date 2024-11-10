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Синоптики сказали о холодной погоде с гололедом в Беларуси 11−13 ноября

Синоптики дали прогноз погоды в Беларуси на 11−13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в начале будущей неделе, 11−13 ноября, и в целом он неутешительный — будет очень прохладно, временами туман и гололед.

11 ноября ноября в понедельник в основном без осадков, но облачно. Ночью местами лишь по северо-востоку небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможны туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3 — +3 градуса Цельсия, максимальная днем +2 — +8 градусов Цельсия. 12 и 13 ноября характер погоды не изменится, лишь ночная и дневная температуры будут ниже на пару градусов. 13 ноября днем ожидается небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем не выше 0 — +6 градусов Цельсия.

Кстати, Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси (все подробности здесь). «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси (здесь подробнее).