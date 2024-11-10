В Омске на доме где жил Александр Пушница установили мемориальную доску

На здании, где жил Александр Пушница на улице Орджоникидзе, дом № 13 появилась памятная табличка. Спортсмен и общественный деятель ушел из жизни в прошлом году. Он запомнился омичам как человек, влюбленный в спорт и свою работу. Александр Пушница — почетный гражданин Омска, внес огромный вклад в развитие дзюдо в регионе.
Фото: Владимир Казионов.
Памятная табличка была установлена по инициативе друзей Александра и общественных деятелей. На церемонию пришли выдающиеся спортсмены и коллеги Пушницы: Александр Карелин, Александр Тихонов и Владимир Барнашов.
Фото: Владимир Казионов.
Стоит отметить, что ещё одна памятная доска в честь Александра Пушницы установлена на здании Омского юридического института МВД, а его бюст находится на территории спортивного комплекса «Красная звезда».