В Уфе пропал 54-летний Виталий Милушкин

В Уфе начались поиски пропавшего 54-летнего Виталия Милушкина. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». В настоящий момент известно, что он вышел из дома 29 октября и исчез.
Приметы: среднее телосложение, карие глаза, темные волосы и рост — 165 см.
Был одет в черную куртку, оранжевую футболку, черные штаны и ботинки.
Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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