Около 26 млрд рублей направлено на ремонт дорог в Иркутской области в 2024 году

Около 26 млрд рублей направлено на ремонт и содержание дорог в Иркутской области в текущем году. Средства на эти цели были выделены из бюджетов всех уровней. Планируется, что в следующем году сумма будет примерно такой же. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своем официальном телеграм-канале.
— Ожидается реализация проекта по созданию транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе. На 1513-м км трассы Р-255 «Сибирь» сейчас находится единственное в Иркутской области одноуровневое пересечение федеральной трассы и Транссибирской железной дороги. Разработан проект транспортного обхода села с путепроводом над железной дорогой, — говорится в сообщении.
Длина обходного пути составит 11,2 километра. Он будет иметь четыре полосы, разворотные петли, надземный пешеходный переход. Максимально разрешенная скорость движения на обновленном участке будет увеличена с 60 до 90 километров в час.