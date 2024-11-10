Около 26 млрд рублей направлено на ремонт дорог в Иркутской области в 2024 году

Около 26 млрд рублей направлено на ремонт и содержание дорог в Иркутской области в текущем году. Средства на эти цели были выделены из бюджетов всех уровней. Планируется, что в следующем году сумма будет примерно такой же. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своем официальном телеграм-канале.