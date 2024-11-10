Беларусбанк выдал более 1 млрд рублей на коммерческие кредиты на жилье в 2024

Вообще темпы роста кредитования в Беларуси достаточно высокие. В 2023 году портфель только Беларусбанка прирос на 17% по физическим лицам. А это и жилье, и государственные программы, и потребительское кредитование, которое растет опережающими темпами — 50−70% в последние годы.