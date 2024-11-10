Беларусбанк выдал более 1 млрд рублей на коммерческие кредиты на жилье в 2024

Беларусбанк в 2024 году выдал белорусам кредитов более чем на 1 миллиард рублей на коммерческих условиях для покупки жилья на вторичном рынке, сообщила БелТА со ссылкой на директора департамента кредитования населения ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Агеева.
«99% — это вторичное жилье. Оно готовое и это подкупает людей», — отметил специалист.
В свою очередь первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун отметил, что рост спроса на коммерческие кредиты является индикатором того, что отложенный спрос реализуется.
«Если население тратит деньги на покупку недвижимости, то это считается формой сбережения», — отметил Андрей Картун.
Вообще темпы роста кредитования в Беларуси достаточно высокие. В 2023 году портфель только Беларусбанка прирос на 17% по физическим лицам. А это и жилье, и государственные программы, и потребительское кредитование, которое растет опережающими темпами — 50−70% в последние годы.
Кстати, Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату 2500 рублей (здесь подробнее).