На пост главного тренера «Авангарда» пророчат американца

Сразу ряд СМИ сегодня опубликовало информацию, что на пост главного тренера «Авангарда» могут назначить специалиста из США. Называются сразу три иностранных кандидата: канадские тренеры Тодд Маклеллан и Жерар Галлан, а также американский наставник Тодд Рирден. Все они имеют богатый опыт работы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Как рассказал спортивный обозреватель Павел Лысенков, все три кандидата вполне могут переломить ситуацию, с которой в данный момент столкнулся «Авангарда». Все кандидаты имеют опыт работы в НХЛ, правда с разными результатами. Самый опытный наставник — 61-летний Жерар Галлан работал в трёх клубах НХЛ, а также возглавлял сборную Канады, которая дважды (2007, 2016) становилась чемпионом мира под его руководством.
«Он работал с русскими — Овечкин, Кузнецов, Малкин… Крепкий специалист, умеющий ставить оборону и налаживать организацию, чего сейчас не хватает омичам. Он сделает игру “Авангарда” системной», — пишет Лысенков.
57-летний Маклеллан возглавлял команды «Сан-Хосе Шаркс» (2008−2015), «Эдмонтон Ойлерс» (2015−2019) и «Лос-Анджелес Кингс» (2019−2024). В качестве ассистента главного тренера он выигрывал Кубок Стэнли с клубом «Детройт Ред Уингс» в 2008 году, но как главный тренер не поднимался выше финала конференции.
53-летний Рирден имеет опыт работы главным тренером всего два сезона в НХЛ. Он возглавлял «Вашингтон Кэпиталс» (2018−2020), но оба раза останавливался в первом раунде Кубка Стэнли. До этого он четыре года (2014−2018) работал ассистентом главного тренера, а также ассистентом в клубе «Питтсбург Пингвинс» (2010−2014). В пользу этого кандидата по словам Лысенкова играет более-менее низкие финансовые запросы по сравнению с другими коллегами, которые могут затребовать многомиллионные контракты.