На пост главного тренера «Авангарда» пророчат американца

53-летний Рирден имеет опыт работы главным тренером всего два сезона в НХЛ. Он возглавлял «Вашингтон Кэпиталс» (2018−2020), но оба раза останавливался в первом раунде Кубка Стэнли. До этого он четыре года (2014−2018) работал ассистентом главного тренера, а также ассистентом в клубе «Питтсбург Пингвинс» (2010−2014). В пользу этого кандидата по словам Лысенкова играет более-менее низкие финансовые запросы по сравнению с другими коллегами, которые могут затребовать многомиллионные контракты.