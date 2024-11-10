Гитарист Judas Priest Ричи Фолкнер заявил, что у группы всегда полно идей

Гитарист Ричи Фолкнер, выступающий с британской хеви-метал-группой Judas Priest, поделился планами коллектива на следующий год. По словам музыканта, они скорее всего будут гастролировать и параллельно писать новые песни.
Фолкнер подчеркнул, что новые риффы и мелодии приходят к ним постоянно. Гитарист объяснил это тем, что они — креативные люди, цитирует Metal Injection.
Музыкант выразил надежду, что в начале следующего года у Judas Priest найдется немного времени, чтобы собрать разрозненные идеи воедино. Тем не менее он не уверен, что это действительно произойдет, ведь летом группа повторно отправится на гастроли.
Этой весной Judas Priest представили пластинку Invincible Shield, ставшую 19-й в их дискографии. Трек Crown Of Horns, вышедший на альбоме, был номинирован на Грэмми в категории «Лучшее метал-исполнение». На награду также претендуют Metallica, Spiritbox, Gojira, Knocked Loose и Poppy.