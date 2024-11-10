До +4 градусов прогнозируют в Иркутске в понедельник 11 ноября

— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных и северных районах местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер юго-восточный, юго-западный 4−9 м/с. Днем местами порывы могут достигать до 13 м/с. Температура ночью −8,-13 градусов, при прояснении −18,-23. В северо-западных, западных районах местами −1,-6 градусов, днем 0,+5, при облачной погоде −4,-9, — говорится в сообщении.