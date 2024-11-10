До +4 градусов прогнозируют в Иркутске в понедельник 11 ноября

Ночь с воскресенья на понедельник в Иркутске будет холодной: столбики термометров опустятся до −6,-8 градусов. Днем ожидается до +2, +4 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных и северных районах местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер юго-восточный, юго-западный 4−9 м/с. Днем местами порывы могут достигать до 13 м/с. Температура ночью −8,-13 градусов, при прояснении −18,-23. В северо-западных, западных районах местами −1,-6 градусов, днем 0,+5, при облачной погоде −4,-9, — говорится в сообщении.
На Байкале в этот день будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром туманы. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью −6,-11, днём −1,+4 градусов.