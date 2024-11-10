Врио губернатора Ростовской области объяснил блокировки в своем телеграм-канале

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объяснил ситуацию с заблокированными пользователями в личном телеграм-канале.
— Заметил сообщения об «амнистии» заблокированных пользователей. Специалисты пояснили, почему это невозможно. Суть в том, что телеграм-канал дважды подвергался атакам вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора, — рассказал Юрий Слюсарь.
По словам чиновника, боты использовали «вражеские нарративы вокруг СВО» и пытались «манипулировать мнением в комментариях».
— Выделить из трех тысяч заблокированных аккаунтов реальных людей просто невозможно. Предлагаю тем, кто попал в бан, завести новый аккаунт и возвращаться в комментарии, — посоветовал Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее первый пост врио главы региона собрал около 5 тысяч комментариев. Всего же в течение двух дней жители Дона оставили больше 7 тысяч обращений, они касались дорог, благоустройства, сферы ЖКХ, общественного транспорта и вывоза мусора.