Олбани
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Ростовской области объяснил блокировки в своем телеграм-канале

Невозможность «амнистии» после блокировок тг-канале объяснил врио главы Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объяснил ситуацию с заблокированными пользователями в личном телеграм-канале.

— Заметил сообщения об «амнистии» заблокированных пользователей. Специалисты пояснили, почему это невозможно. Суть в том, что телеграм-канал дважды подвергался атакам вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора, — рассказал Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, боты использовали «вражеские нарративы вокруг СВО» и пытались «манипулировать мнением в комментариях».

— Выделить из трех тысяч заблокированных аккаунтов реальных людей просто невозможно. Предлагаю тем, кто попал в бан, завести новый аккаунт и возвращаться в комментарии, — посоветовал Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее первый пост врио главы региона собрал около 5 тысяч комментариев. Всего же в течение двух дней жители Дона оставили больше 7 тысяч обращений, они касались дорог, благоустройства, сферы ЖКХ, общественного транспорта и вывоза мусора.