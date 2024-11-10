Врио губернатора Ростовской области объяснил блокировки в своем телеграм-канале

— Заметил сообщения об «амнистии» заблокированных пользователей. Специалисты пояснили, почему это невозможно. Суть в том, что телеграм-канал дважды подвергался атакам вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора, — рассказал Юрий Слюсарь.